Bij een frontale botsing in Uden is dinsdagmiddag een 77-jarige man uit Heesch om het leven gekomen. De automobilist kwam op de Rondweg in botsing met een vrachtwagen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Door de enorme klap kwamen beide voertuigen in de berm terecht. De auto botste voordat die tot stilstand kwam ook nog tegen een boom. Bij het ongeluk brak een van de wielen van de wagen af. Ook de vrachtwagen liep flinke schade op. De Rondweg ligt bezaaid met brokstukken en puin.

Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, onder wie ambulances en de brandweer van Schaijk en Uden. Ook werd een traumahelikopter gealarmeerd. Die hoefde uiteindelijk niet meer naar de plek van het ongeluk te komen, omdat hulpverlening voor het slachtoffer niet meer mocht baten.

De vrachtwagenchauffeur raakte bij de aanrijding niet gewond.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is onbekend. De Rondweg is rond drie uur in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het is onduidelijk hoelang dit zal duren.