De gemeenteraad van Vught heeft unaniem besloten hoe de opvang van asielzoekers wordt aangepakt. Vanaf januari 2027 onderzoekt de gemeente mogelijke locaties in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Ook worden inwoners betrokken bij de plannen en wordt samengewerkt met omliggende gemeenten.

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De gemeenteraad van Vught heeft op 10 november unaniem ingestemd met een aanpak voor de wettelijke opvangopgave van asielzoekers. De gemeente gaat in gesprek met inwoners en onderzoekt vanaf 1 januari 2027 mogelijke locaties voor opvang. Er is nog geen specifieke locatie gekozen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de opdracht gekregen om afspraken te maken met omliggende gemeenten over een eerlijke verdeling van opvangtaken. Dit betreft niet alleen asielzoekers, maar ook Oekraïense vluchtelingen en statushouders. Statushouders zijn voormalige asielzoekers met een verblijfsvergunning. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de opvang die Vught al eerder heeft gerealiseerd.

Inwoners mogen meedenken

De gemeente wil inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt snel betrekken bij de plannen. Zij kunnen hun mening geven over hoe opvang in hun wijk of dorp georganiseerd kan worden. Hoe en wanneer dit precies gebeurt, maakt de gemeente later bekend.

Onderzoek naar locaties

Vanaf januari 2027 begint een onderzoek naar geschikte opvanglocaties binnen de gemeentegrenzen. De raad heeft een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om duidelijke criteria voor het beoordelen van locaties. Deze criteria, zoals veiligheid en voorzieningen, worden door de raad vastgesteld. Ook mogen inwoners en maatschappelijke organisaties meedenken over de geschiktheid van locaties.

De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met inwoners en de gemeenteraad. Uiteindelijk neemt de raad een besluit over de meest geschikte locatie of locaties. Zodra er meer duidelijkheid is, informeert de gemeente de inwoners over de vervolgstappen.