Op donderdag 26 november wordt in Vught een commissievergadering gehouden. De bijeenkomst start om acht uur ’s avonds in het Raadhuis aan het Leeuwensteinplein. Tijdens de vergadering worden verschillende onderwerpen besproken, waaronder belastingverordeningen voor 2027.

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De commissievergadering vindt plaats in de Commissiekamer van het Raadhuis in Vught. Op de agenda staan drie belangrijke punten: de Wegsleepverordening gemeente Vught 2026, financiële toerekening aan investeringen en de belastingverordeningen voor het jaar 2027.

Agendaonderwerpen

De huidige Wegsleepverordening, die sinds 2011 van kracht is, wordt geactualiseerd. Het voorstel is om een nieuwe versie voor 2026 vast te stellen. Daarnaast wordt besproken hoe middelen uit een bestemmingsreserve kunnen worden ingezet voor investeringen die de leefomgeving verbeteren.

Ook komen de belastingverordeningen voor 2027 aan bod. Dit omvat onder andere onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en toeristenbelasting. Voor elk van deze belastingen worden nieuwe tarieven en tabellen voorgesteld.

Openbare vergadering

De vergadering is openbaar toegankelijk en inwoners kunnen inspreken over de onderwerpen op de agenda. Dit kan zowel fysiek als schriftelijk. Meer informatie over het spreekrecht en de mogelijkheid tot aanmelden is te vinden via de gemeentelijke website.

De conceptagenda en vergaderstukken zijn eveneens online beschikbaar. De vergadering kan rechtstreeks worden gevolgd via de website van de gemeente Vught.