Op de enkel van Mitchell prijkt een tattoo van Jacky de Palm, in Tilburg beter bekend als 'Centje'. Voor hem is hij meer dan een markante stadsgenoot. De man die al tientallen jaren voorbijgangers om kleingeld vraagt, ís Tilburg, volgens Mitchell. "Hij bouwde zijn erfenis rond dat ene woord, dat is toch een prachtige les?"

Loïs Verkooijen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Mitchell is geboren en getogen in Tilburg en de rauwe randjes van de stad maken haar volgens hem bijzonder. "We hebben geen mooie oude gebouwen, die zijn platgegooid, en geen karakteristieke grachtjes." Volgens hem voelen Tilburgers zich ook anders. "Hier kan net wat meer."

"In plaats van met een boog om hem heen lopen, kun je beter naar zijn verhaal luisteren."

Hij wilde al langer een plaatje dat Tilburg verbeeldt, maar de bekende symbolen konden hem niet bekoren. "Ik had niets met een Willem II-logo, de drie torens of 013. Dat vind ik een beetje afgezaagd en past niet bij mij." Tot zijn vaste tattooshop in de Piushaven een flashday organiseerde en een van de artiesten allerlei Tilburg-gerelateerde tatoeages had ontworpen. Tussen de afbeeldingen stond Centje. Mitchell was meteen verkocht. "Ik dacht: ja, dat is hem!" Sinds dit voorjaar draagt hij de Tilburgse bekendheid op zijn enkel. Mitchell ziet in hem veel meer dan de man die op straat om geld vraagt.

Wie is Centje? Voor wie regelmatig in Tilburg komt, is de 42-jarige Jacky de Palm waarschijnlijk een bekend gezicht. Hij is al tientallen jaren bekend in de stad. Als jonge jongen verhuisde hij met zijn moeder en broer van Curaçao naar Nederland. Zijn bijnaam dankt hij aan de vraag die hij vaak stelt: 'Heb je een centje voor mij?' Vaak loopt hij bij het station, in het centrum of bij de winkels rond de AaBe Fabriek. Soms is Jacky verward, soms psychotisch, af en toe hoort hij stemmen. In 2014 kreeg Jacky via een sociaal woonproject een woning toegewezen.

“Voor mij staat Centje symbool voor hoe Tilburgers naar elkaar kijken.”

Hij zette de tattoo niet alleen omdat Centje een bekende Tilburger is. Mitchell vindt dat mensen te snel een oordeel over hem hebben. "Sommigen lopen met een grote boog om hem heen. Als je met hem praat, kom je erachter dat hij een mooi mens is, met een verhaal." Mitchell snapt dat niet iedereen erop zit te wachten als hij hun om geld vraagt, "maar hij heeft veel meegemaakt en dat vergeten mensen wel eens. Ieder mens telt." Centje is een belangrijk onderdeel van de stad. Volgens Mitchell laat de manier waarop Tilburgers met hem omgaan zien hoe ze naar elkaar omkijken. "Hij krijgt weleens een gratis knipbeurt bij de kapper of nieuwe kleding van de eigenaar van de winkel GO-BRITAIN als zijn spullen versleten zijn. Dat vind ik mooi."

De tattoo van Centje op de enkel van Mitchell

Toen Mitchell Jacky onlangs bij de AaBe Fabriek tegenkwam, merkte hij dat het niet goed met hem ging. "Hij zat denk ik in een psychose, ik verstond hem nauwelijks. Ik merkte dat mensen last van hem hadden." Jacky is nooit geheimzinnig over waar het gevraagde 'centje' naartoe gaat. "Ik vroeg of hij wat nodig had en hij wilde bier. Ik haalde wat pilsjes, eten en water voor hem en dan is hij weer op zijn gemak en valt hij ook niemand lastig." Volgens Mitchell zijn veel stadgenoten op deze manier begaan met hem. "Wat je ook hoort, Tilburg is op dat gebied een sociale stad."

"Ik vroeg hem of hij nu ook een tattoo van mij gaat nemen."