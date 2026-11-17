Een automobilist is dinsdagmiddag van de N65 bij Biezenmortel geraakt en tegen een boom aangereden. De bestuurder is na het ongeluk met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

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De N65 ligt bezaaid met glasscherven en brokstukken van de auto. Aan de bandensporen in het gras is te zien dat de automobilist recht op de boom af moet zijn gereden

Na het ongeluk hebben voorbijkomende automobilisten het slachtoffer opgevangen tot de ambulance ter plaatse was. Onduidelijk is hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek. Een bergingsbedrijf komt de auto wegslepen.