In Helmond zijn sinds vanmiddag kort voor twee uur minder dan 100 adressen zonder stroom. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. Naar verwachting is het probleem rond zes uur vanavond opgelost.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5707 in Helmond. Het is nog onduidelijk wat de storing heeft veroorzaakt, maar de netbeheerder is bezig met het herstel. Volgens de huidige planning zal de stroomvoorziening aan het begin van de avond weer werken.

Een netbeheerder beheert de kabels en leidingen voor stroom en gas in de regio en zorgt ervoor dat storingen worden opgelost. Dit is iets anders dan het energiebedrijf waar je je stroom of gas van afneemt.