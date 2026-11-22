Aan de rand van Nistelrode staat een Engels landhuis te koop, op de plek waar Yvonne en Maarten al 26 jaar wonen. Eerst stond hier hun boerderij. Toen dieafbrandde, bouwden ze op precies hetzelfde perceel opnieuw hun droomhuis. "Het is gewoon een hele fijne plek."

Celine van Haaren Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Samen met een architect bedachten ze een huis in Engelse stijl, dat er nu zes jaar staat. Yvonne en Maarten besloten uiteindelijk voor een landhuis te gaan. Maar hoe geef je zo'n nieuwbouwhuis sfeer? "Bijvoorbeeld met open haarden, klassieke details en mooie plafonds", vertelt Yvonne trots.

Het huis (foto: Bernheze Makelaars)

Ze ging op zoek naar oude bouwmaterialen. Voor de stenen reisden ze naar België, waar ze in de fabriek zagen hoe die met de hand werden gemaakt. Op het dak kwamen leien. De brand verwerken

Dat zoeken hielp hen ook om de brand te verwerken. "Zo'n nieuw project helpt daarbij. Ik heb iedere dag rondgekeken en gezocht. Ik wist precies wat ik wilde, en dan valt alles op zijn plek." Dat het sfeertje dat ze neer wilden zetten gelukt is, merkt Yvonne aan de reacties. "Laatst vroeg iemand: is dit nou een oud of een nieuw huis? Dat vond ik een heel groot compliment, want dat was precies wat ik met dit huis wilde bereiken."

De zithoek (foto: Bernheze Makelaars)

Binnen is het huis vooral kleurrijk. Elke kamer heeft een eigen kleur en een eigen sfeer, van de hal tot de zitkamer en de tv-kamer. "Als je binnenloopt, word je meteen omringd door kleur."

Engelse stoffen

Die liefde voor kleur komt ergens vandaan. Yvonne heeft altijd gestoffeerd en doet dat nog steeds. "De Engelse stoffen vind ik prachtig. Die stoffen en die kleuren hebben mij altijd geïnspireerd. Zo is dit huis ontstaan." Dat Engelse gevoel is door de hele woning goed te merken. In de keuken staat een gietijzeren AGA, het fornuis dat je in veel Engelse landhuizen tegenkomt. De herenkamer heeft een donkere marmeren schouw, ornamenten aan het plafond en diepe, rijke kleuren. En in de badkamer liggen cementtegels en zitten nikkelen en porseleinen kranen.

De keuken (foto: Bernheze Makelaars)

Bijna een schilderij

Haar favoriete plek is de keuken, met de eetkamer ernaast. Daar zijn de plafonds hoog en kijk je door het grote raam zo de tuin in. "Het is bijna een schilderij." Ook de tuin moest na de brand deels opnieuw worden aangelegd. Dat deden ze met een tuinarchitect: de basis bleef staan, maar er was ook veel kapot. Nu is het er zomer en winter groen. Ze zitten graag het hele jaar door in de serre, met uitzicht op het groen. Achter in de tuin staan een tuinhuis en een zwembad. "Daar hebben onze drie zoons heel veel tijd doorgebracht." In tien minuten wandelt ze de Maashorst in. "Het is hier heel rustig, en toch zit je dicht bij de natuur. Dat is magnifique."

De serre (foto: Bernheze Makelaars)













Een nieuw project

Toch gaan Yvonne en Maarten nu verhuizen. Ze hebben een nieuw project gevonden: opnieuw een mooi oud huis, dit keer in Veghel. Yvonne hoopt daarom dat er een gezin komt wonen. "Ik vind dit een prachtig gezinshuis. Het zou mooi zijn als hier kinderen komen die er net zoveel plezier beleven als wij. Je zit hier goed voor scholen, een gezellige buurt en de natuur." De vraagprijs bedraagt 2.895.000 euro. Het woonoppervlak is 494 vierkante meter en het perceel is 2.810 vierkante meter groot.