Tankstation Total aan de Euterpelaan in Oss is dinsdagmiddag tijdelijk ontruimd geweest. Uitlaatgassen waren de winkel van het tankstation binnengedrongen. Drie medewerkers zijn uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.

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De brandweer werd rond half twee 's middags opgeroepen om metingen te verrichten bij het tankstation. Toen zij daar aankwamen, was de Total ontruimd. Drie medewerkers stonden buiten op de hulpdiensten te wachten.

Het terrein van het tankstation was afgesloten, zodat niemand erop kon. Uit metingen van de brandweer bleek dat het om uitlaatgassen ging. Omdat de drie medewerkers deze mogelijk hadden ingeademd, zijn ze uit voorzorg gecontroleerd door ambulancepersoneel. Het tankstation ging na ruim een uur weer open.