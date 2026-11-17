De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden hebben samen met Bibliotheek de Kempen, Cordaad Welzijn, KempenPlus en Taalkracht het Basisvaardigheden Akkoord De Kempen 2027-2030 ondertekend. Dit akkoord richt zich op het verbeteren van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Het doel is om inwoners beter te ondersteunen.

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In de Kempen heeft bijna een kwart van de inwoners tussen 16 en 75 jaar moeite met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen of het gebruik van digitale middelen. Dit kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij het zoeken naar werk, het regelen van geldzaken of het begrijpen van gezondheidsinformatie.

Het akkoord bouwt voort op het Kempische DigiTaalnetwerk, een bestaande samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties. De komende jaren willen de betrokken partijen meer inwoners bereiken en hen passende ondersteuning bieden. Daarbij is speciale aandacht voor mensen in kwetsbare posities en inwoners met Nederlands als moedertaal.

De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden werken samen met onder andere Bibliotheek de Kempen en KempenPlus om deze doelen te realiseren. Het akkoord loopt tot en met 2030 en richt zich op het versterken van de samenwerking tussen verschillende organisaties.

Met het Basisvaardigheden Akkoord willen de partijen ervoor zorgen dat meer inwoners in de Kempen kunnen meedoen in de samenleving. Moeite met basisvaardigheden kan namelijk ook leiden tot financiële problemen of schulden.