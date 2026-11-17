Annemieke van de Ven neemt deze week afscheid als burgemeester van gemeente Reusel-De Mierden. Als blijvend aandenken aan haar burgemeesterschap is een winterlinde geplant.

Gevonden voor jou

De keuze voor deze boom is volgens de gemeente niet toevallig. Van oudsher staat de linde symbool voor liefde, rechtvaardigheid, bescherming en huiselijk geluk. Waarden die volgens de gemeente passen bij de rol van een burgemeester: iemand die verbindt, waakt over het algemeen belang en zich inzet voor een veilige en hechte gemeenschap.

Stevig geworteld

Een linde heeft diepe wortels en een lange levensduur. Zo was ook Van de Ven volgens de gemeente jarenlang stevig geworteld in Reusel-De Mierden. Ze kende de inwoners, hun zorgen, wensen en verhalen, schrijft de gemeente.

De boom markeert dan ook niet alleen een afscheid, maar vooral een blijvende verbondenheid. Zoals de linde verder groeit, blijft ook de herinnering aan haar inzet voortleven, aldus de gemeente.