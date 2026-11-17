In Haghorst is de bouw van een multifunctioneel dorpshart officieel begonnen. Het nieuwe gebouw zal onderdak bieden aan een basisschool, kinderopvang, sportfaciliteiten en een dorpshuis met horeca.

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Op maandagmiddag 16 november verzamelden zo’n veertig inwoners en betrokkenen zich op de bouwlocatie in Haghorst. De bijeenkomst markeerde de start van de bouw van een centrale ontmoetingsplek voor het dorp. Onder het genot van koffie en thee werd teruggeblikt op de voorbereidingen en vooruitgekeken naar de bouw.

De nieuwe multifunctionele accommodatie zal diverse functies combineren. Zo komen er een basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang, een gymzaal en een dorpshuis met horecagelegenheid. Het gebouw moet een plek worden waar inwoners kunnen leren, sporten, ontspannen en elkaar ontmoeten.

Symbolisch startsein

Tijdens de bijeenkomst werd het officiële startsein gegeven door wethouder Maillé en Jan van Doormaal, voorzitter van de dorpscoöperatie. Daarna onthulden enkele leerlingen van de basisschool het bouwbord. Hiermee werd de start van de bouw zichtbaar gemaakt.

Het nieuwe gebouw moet uitgroeien tot een centrale plek voor jong en oud, waar onderwijs, sport en ontmoeting samenkomen. Het project is het resultaat van jarenlange samenwerking tussen inwoners, vrijwilligers en organisaties.