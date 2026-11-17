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Nieuwe James Bond heeft dubbelganger en die woont gewoon in Haps
• Aangepast
De nieuwe James Bond is bekend en dat betekent ook goed nieuws voor Luigi Nabuurs (34) uit Haps. Hij lijkt namelijk sprekend op Robert Pattinson, de acteur die in de huid van geheim agent 007 kruipt. Jarenlang ging Luigi met carnaval verkleed als vampier Edward Cullen uit Twilight, eveneens gespeeld door Pattinson. Maar dit jaar kan die carnavalsoutfit dus de kast in. Tijd voor een strak pak, want Brabant heeft er ineens een eigen James Bond bij.
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