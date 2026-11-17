De Britse acteur Robert Pattinson wordt de nieuwe James Bond. Voor zijn dubbelganger hoeven we niet ver te zoeken: die woont gewoon in Haps. Luigi Nabuurs (34) wordt al jaren aangezien voor de acteur.

Wilco Zonneveld Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Gekleed in een zwarte smoking en met stropdas voelt Luigi zich al helemaal James Bond. Maar de 34-jarige man uit Haps wordt sowieso regelmatig vergeleken met acteur Robert Pattinson. Niet vanwege zijn acteerskills, maar vanwege zijn uiterlijk. En daar is hij trots op. De vergelijking ontstond toen Pattinson de rol van Edward Cullen speelde in de film Twilight. “Ik was 18 jaar en had nog langer haar. Ik wilde een ander kapsel en zag de trailer van de Twilight-film en dacht: wat een cool kapsel. Dus toen heb ik mijn haar als Robert Pattinson gedaan. Daarna zei iedereen dat ik leek op die gast van Twilight.”

“Ik voelde mij een celebrity voor één dag.”

Hij ging er vervolgens volledig in op. Met carnaval pakte hij groots uit en ging verkleed als Edward Cullen. “Ik had make-up op, lenzen ingedaan en die typische kleren aangetrokken. Ik moest toen met heel veel mensen op de foto”, zegt hij lachend. “Ik voelde mij een celebrity voor één dag. Dat was heel leuk natuurlijk. Sindsdien ben ik het elk jaar blijven doen met carnaval. Het is een traditie geworden.” Toen maandag bekend werd dat Robert Pattinson in de huid van James Bond kruipt, kreeg Luigi direct appjes van zijn vrienden: “Ze zeiden dat ik met carnaval eindelijk een keer anders verkleed kon gaan.” Daar heeft Luigi ook ervaring mee. Zo bezoekt hij niet alleen als Edward Cullen, maar ook als Batman evenementen zoals Comic Con. “Dat is hét evenement waar iedereen verkleed is als een karakter. Ik wilde daar al langer heen, maar had nooit vrienden die daar naartoe wilden. Dus toen ben ik een keer in mijn eentje gegaan. Dat was zo goed bevallen dat ik nu elke keer ga. Ook daar krijg ik leuke reacties en ga ik op de foto met mensen.”

“Ik vind hem een goede acteur, een echte kameleon.”

Luigi heeft thuis dus al een Batmankostuum. “Dat van James Bond voeg ik ook toe aan mijn arsenaal.” Hij kijkt al naar de films sinds Pierce Brosnan de rol van geheim agent speelde. Hij denkt dat Pattinson een waardig opvolger is van Daniel Craig. “Ik vind hem een goede acteur. Niet alleen omdat ik een beetje op hem lijk, maar om zijn veelzijdigheid. Na Twilight speelde hij verschillende karakters. Hij is een echte kameleon.” Of Luigi zichzelf al ziet schitteren als dubbelganger van Bond? “Ik heb weinig acteerervaring. Maar als ze ooit een Nederlandse variant van James Bond maken, mogen ze mij altijd bellen.”