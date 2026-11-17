Een boom is dinsdagmiddag door de harde wind omgewaaid en deels op een geparkeerde auto gevallen. De boom stond in een plantsoentje bij een bedrijfspand aan de Elzenweg in Waalwijk.

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De eigenaar van de auto ontdekte dat de boom op zijn of haar auto was gevallen en schakelde de brandweer in. Die zaagde de boom met een kettingzaag in stukken. Vervolgens haalden de brandweerlieden voorzichtig de takken en stukken boom van de auto af.

De auto raakte beschadigd aan onder meer de motorkap, het spatbord en de spiegel. De schade bleef verder beperkt, de auto kon nog verder rijden. De brandweer liet de stukken boom achter op het terrein van het bedrijf en keerde daarna terug naar de kazerne.