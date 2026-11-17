In Helmond is sinds kwart over vier een stroomstoring. Een deel van postcodegebied 5706 is getroffen. De netbeheerder verwacht dat de storing rond half negen vanavond is opgelost.

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De stroomstoring in Helmond begon dinsdagmiddag om kwart over vier. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. De storing treft een deel van postcodegebied 5706.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van stroom- en gasnetwerken, werkt aan een oplossing. Naar verwachting is de storing rond half negen vanavond verholpen.