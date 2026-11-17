Het voedselbos in Escharen zoekt vrijwilligers voor onderhoudswerkzaamheden. Elke eerste zaterdag van de maand kun je meehelpen met klussen zoals snoeien, onkruid wieden en water geven.

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Het voedselbos in Escharen is vorig jaar aangelegd en begint nu vorm te krijgen. Er zijn jonge fruit- en notenbomen geplant, samen met bessenstruiken en klimplanten zoals kiwi en druif. Om deze groeiende planten goed te onderhouden, is extra hulp nodig.

Elke eerste zaterdag van de maand wordt er een onderhoudsochtend georganiseerd van half tien tot twaalf uur. Tijdens deze ochtenden worden verschillende klussen aangepakt, zoals het wieden van onkruid, snoeien van struiken en boompjes, het aanbrengen van mulch en het maaien van paden. Ook worden klimplanten omhoog geleid en krijgen de planten water met een watertank.

Meedoen en wat je nodig hebt

Iedereen kan meehelpen, ervaring is niet nodig. Wel wordt gevraagd om een goed humeur mee te nemen en eventueel tuinhandschoenen, een hark of klein tuingereedschap. Er wordt ter plekke overlegd welke werkzaamheden die ochtend het meest nodig zijn.

De eerstvolgende onderhoudsochtenden zijn gepland op zaterdag 7 november en zaterdag 5 december 2026. Je kunt een uurtje meedoen of de hele ochtend blijven. Het voedselbos is bedoeld als een groene en smakelijke plek voor iedereen in het dorp.