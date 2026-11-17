Op het dak van een trein bij station Best heeft dinsdagmiddag brand gewoed. Hierdoor reden er tijdelijk geen sprinters tussen Boxtel en Eindhoven Centraal. De trein was uit voorzorg ontruimd.

De brandweer heeft het vuur geblust en de trein daarna overgedragen aan ProRail. De trein wordt naar station Den Bosch gesleept.

Volgens een woordvoerder was er rookontwikkeling bij de pantograaf van de trein. Dat is een beweegbare metalen constructie op het dak die stroom tapt van de bovenleiding.

Het vuur sloeg vervolgens over op het isolatiemateriaal van de trein.