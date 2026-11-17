De gemeente Goirle heeft vorige week samen met partners controles uitgevoerd in de beautybranche. Hierbij is iemand aangehouden die niet mocht verblijven en werken in Nederland. Ook werden tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid en elektra vastgesteld.

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De controles zijn uitgevoerd door de gemeente Goirle, samen met onder andere de politie en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het doel van deze acties is om een veilige, eerlijke en gezonde werkomgeving te waarborgen.

Tijdens de inspecties trof men een persoon aan die niet in Nederland mocht verblijven of werken. Deze persoon is aangehouden. Daarnaast is een waarschuwing gegeven vanwege tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid en elektra.

Extra aandacht voor beautybranche

De beautybranche, waaronder nagelstudio's en massagesalons, krijgt landelijk meer toezicht. Recent onderzoek toont aan dat deze sector kwetsbaar kan zijn voor misstanden zoals arbeidsuitbuiting, mensenhandel en witwassen. Gemeenten en andere toezichthouders voeren daarom regelmatig controles uit.

Met deze acties willen de betrokken organisaties voorkomen dat er misstanden ontstaan en zorgen voor eerlijke concurrentie. Ondernemers die zich aan de regels houden, moeten niet benadeeld worden door bedrijven die dat niet doen.

Signalen melden

De gemeente roept op om vermoedens van misstanden te melden. Dit kan anoniem via Meld Misdaad Anoniem of bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zo wordt er gezamenlijk gewerkt aan een veilige en eerlijke leef- en werkomgeving in Goirle en Riel.