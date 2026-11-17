De gemeente Roosendaal heeft maandagavond inwoners bedankt voor hun inzet. Tijdens de jaarlijkse waarderingsavond ‘Het begint met een idee’ werden zestien initiatieven uit 2026 gevierd.

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Op maandagavond 16 november kwamen ongeveer honderd inwoners, maatschappelijke partners en medewerkers van de gemeente Roosendaal samen. Tijdens de waarderingsavond ‘Het begint met een idee’ stonden inwonersinitiatieven van het afgelopen jaar centraal. De gemeente sprak haar waardering uit voor de mensen die zich hebben ingezet voor hun straat, buurt, wijk of dorp.

In totaal zijn zestien initiatieven uit 2026 gerealiseerd. Het gaat onder meer om een beweegtuin, een moestuin, een Repair Café en ontmoetingsplekken. Deze ideeën zijn uitgegroeid tot concrete projecten die bijdragen aan een leefbaar en verbonden Roosendaal. Ook evenementen zoals Burendag maakten deel uit van de initiatieven.

Inspiratie en samenwerking

De avond bood ruimte voor ontmoeting en inspiratie. Twee inwoners droegen een lied en gedicht voor, waarmee ze de kracht van samenwerking en betrokkenheid benadrukten. Daarnaast werd stilgestaan bij de samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente.

Sinds 1 juli 2024 ondersteunt Roosendaal inwoners via de campagne ‘Het begint met een idee’. Hiermee helpt de gemeente bij het realiseren van plannen die de leefomgeving verbeteren.