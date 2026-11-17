In Roosendaal zijn sinds kwart voor zes vanavond delen van postcodegebied 4703 zonder stroom. De netbeheerder verwacht dat de storing rond tien uur is opgelost.

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De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend. Het is ook onduidelijk hoeveel adressen precies getroffen zijn. Wel staat vast dat het gaat om een deel van Roosendaal.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheren van de stroomkabels in de regio, werkt op dit moment aan een oplossing.