Op maandag 23 november organiseert Renewable Factory een inloopavond over Windpark A73. De bijeenkomst vindt plaats in MFA Knillus in Vortum-Mullem. Inwoners kunnen hier vragen stellen en informatie krijgen over het project. Het is onderdeel van de omgevingsdialoog van de initiatiefnemer.

Gevonden voor jou

De inloopavond wordt gehouden van half zeven tot half tien ’s avonds. Renewable Factory, het adviesbureau Haskoning en Energie Coöperatie Land van Cuijk zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. De gemeente Land van Cuijk heeft op deze avond geen eigen informatiestand, maar is wel bereikbaar via e-mail en telefoon voor vragen over de procedure.

Naast de bijeenkomst biedt Renewable Factory een Whatsapp-groep aan, waarin inwoners op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Ook is er een projectwebsite beschikbaar waar meer informatie over Windpark A73 te vinden is.

Zienswijzetermijn tot januari

Tot 10 januari 2027 kunnen inwoners een zienswijze indienen op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het windpark. In deze fase worden geen definitieve keuzes gemaakt, maar wordt de onderzoeksopzet van de Milieu Effect Rapportage (MER) vastgelegd. In een zienswijze kunnen inwoners aangeven welke onderwerpen, alternatieven of effecten volgens hen in het MER onderzocht moeten worden.

Een zienswijze indienen kan digitaal via het e-mailadres van de gemeente of schriftelijk naar het postadres van de gemeente Land van Cuijk. In beide gevallen moet duidelijk worden vermeld dat het gaat om een zienswijze voor de NRD Windpark A73.

Meer informatie over de NRD en de procedure is te vinden op de website van de gemeente Land van Cuijk.