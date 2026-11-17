Op dinsdag 1 december organiseert Alzheimer Café Peelland een bijeenkomst in Asten over de uitdagingen van mantelzorgers bij dementie. De avond richt zich op het herkennen van overbelasting en het inschakelen van hulp.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst vindt plaats in ’t Kwartier aan de Kerkstraat in Asten. Mantelzorgers, mensen met dementie en andere belangstellenden uit de regio Asten, Deurne en Someren zijn welkom. Het programma duurt van half acht tot negen uur ’s avonds, met een inloop vanaf zeven uur.

Tijdens de avond geven casemanager Nicole Hellings en Monique van den Heuvel-Bohnen praktische tips. Ze bespreken hoe mantelzorgers grenzen kunnen stellen, signalen van overbelasting herkennen en professionele ondersteuning kunnen inschakelen. Ook komt aan bod hoe je hulp kunt organiseren zonder schuldgevoel.

Gratis toegang

De toegang is gratis en bij binnenkomst staat een kop koffie klaar. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Het Alzheimer Café Peelland organiseert deze avond om mantelzorgers te helpen bij de zware taak van het zorgen voor een naaste met dementie. Naarmate de ziekte vordert, neemt de zorgvraag toe en kan de druk op mantelzorgers flink toenemen.