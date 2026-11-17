Cateraar Maison van den Boer vertrekt na ruim 120 jaar uit Veghel. Het bedrijf verhuist in 2027 naar IJsselstein in Utrecht. Volgens moederbedrijf Vermaat verdwijnen er geen banen, maar voor tientallen medewerkers verhuist hun werkplek wel. De nieuwe locatie ligt ruim zestig kilometer verderop.

Het vertrek uit Veghel betekent het einde van een lange geschiedenis. Maison van den Boer begon in 1906 als banketbakkerij in de Molenstraat. Wat klein begon met gebak en slagroom, groeide uit tot een bekende naam. Tegenwoordig verzorgt het bedrijf de catering bij grote evenementen door heel Nederland.

De verhuizing heeft te maken met het huidige pand in Veghel. Maison van den Boer moet daar in september 2028 uit, vertelt een woordvoerder van moederbedrijf Vermaat. Dat is een groot catering- en horecabedrijf met het hoofdkantoor in IJsselstein. Daar krijgt de Veghelse cateraar straks een nieuwe plek, met een eigen productiekeuken.

Vijftig medewerkers krijgen andere werkplek

Volgens Vermaat gaan er geen banen verloren. De meeste medewerkers van Maison van den Boer werken op locatie bij opdrachtgevers. Voor hen verandert er niets. Voor de ongeveer vijftig medewerkers van de productiekeuken en het kantoor in Veghel verandert er wél het nodige.

Hun werk verhuist naar IJsselstein, zo'n zestig kilometer verderop. Het personeel mag mee, maar niet iedereen zal die extra reistijd zien zitten. Vermaat zegt daarom samen naar een oplossing te willen zoeken voor collega's die niet mee kunnen of willen. Voor hen wordt ander werk in de regio gezocht. "In Brabant heeft Vermaat veel geschikte mogelijkheden."

Dichter bij de klanten

De keuze voor IJsselstein is bewust gemaakt in verband met de centrale ligging. De meeste klanten zitten bovendien binnen een straal van tien kilometer rond Utrecht. "Met deze investering versterken we de basis voor verdere groei", aldus de woordvoerder.