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Auto op zijn kop na ongeluk op A58 bij Bavel, rechterrijstrook dicht
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Een auto is dinsdagavond op zijn kop beland op de A58 bij Bavel, richting Tilburg. De rechterrijstrook is dicht. Eerst wordt het verkeer even helemaal stilgezet, zodat een ZOAB-cleaner rommel van de linkerrijstrook kan opruimen.
Rond kwart over zeven stond er ruim 45 minuten vertraging richting Tilburg.
De rechterrijstrook blijft na het opruimen van de brokstukken nog dicht om het ongeluk af te handelen. Dat duurt naar verwachting tot kwart over acht.
Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of er slachtoffers zijn, is niet duidelijk.
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