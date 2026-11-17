Gevoelens van woede, verdriet en angst overheersen dinsdag onder slachtoffers van Marco Z. (48) in de rechtbank van Den Bosch. Volgens justitie heeft de Ossenaar zeker zes kinderen misbruikt. Van nog eens zes andere kinderen zijn seksueel getinte foto’s en video’s gemaakt. “Ik hoop dat dit nooit meer een ander kind overkomt”, zegt een van de slachtoffers op de eerste dag van het proces.

Romee van der Heijden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Dit meisje kwam over de vloer bij Marco Z. En zij niet alleen, want in zijn huis was het regelmatig "een zoete inval", zo bleek. De Ossenaar was een familievriend die werd vertrouwd. Een "suikeroom", zoals hij tijdens de zitting ook wel werd genoemd. Zijn schuur was omgebouwd tot een soort gemeenschapshuis: er was onder meer een bar en biljarttafel waar regelmatig biertjes werden gedronken met bekenden. Bij zijn huis stond weleens een zwembad. Er speelden kinderen die weleens bleven slapen. Zo vond hij zelf vaak een plekje naast een van de kinderen in bed. Het begon dan met kriebelen op de rug en daarna werd het meer. Marco Z. bezwoer de rechters dat hij de kinderen niet heeft verkracht.

"Ik was in shock. Ik moest zo erg huilen."

Het meisje, dat aan het woord is in de rechtszaal, zegt dat ze het heel moeilijk vond om te vertellen wat er is gebeurd. De vraag waarom hij dit haar en andere kinderen heeft aangedaan, spookt nog steeds door haar hoofd. “Het was zwaar om dit geheim mee te dragen.”

Ook vertelt ze hoe zij eens per ongeluk een PlayStation-doos openmaakte en daarin allerlei foto’s van kinderen zag. “Ik was in shock. Ik moest zo erg huilen. Nog steeds heb ik daar veel verdriet van.” Volgens de aanklacht misbruikte de Ossenaar tussen 2011 en 2025 kinderen tussen de 7 en 13 jaar. Daarnaast maakte hij bergen kinderporno en downloadde hij andere seksueel getinte foto’s en video’s. In totaal gaat het om maar liefst 4 miljoen beelden, zegt justitie.

"Het maakte me zo ziek. Ik had dus wel gelijk."

Het is een zaak met een enorme impact op de kinderen en gezinnen, blijkt tijdens de zitting. Sommigen verlaten de zaal als een behandelpunt te confronterend is. Ook familieleden van slachtoffers komen aan het woord om namens hun kinderen hun stem te laten horen. Voor één van de moeders een moment waar ze anderhalf jaar op heeft gewacht. Ze begint haar verhaal met het uitspreken van een schuldgevoel. De moeder zegt al vaker haar twijfels te hebben gehad over de logeerpartijtjes bij Marco Z. “Was het overbescherming?”, vroeg ze zich dan af. “Was dat maar het geval geweest. Dan was dit horrorhoofdstuk nooit geschreven geweest.” Haar zoon kwam eens ’s nachts op blote voeten naar huis gerend om te vertellen dat hij was misbruikt bij Z. thuis. De moeder schakelde direct de politie in die hem dezelfde nacht nog van zijn bed hebben gelicht. “Het maakte me zo ziek. Ik had dus wel gelijk”, zegt ze.

"Wij moeten leven met de gevolgen, voor de rest van ons leven."

Gezinnen merken nog altijd de pijn en gevolgen. Bij kinderen ontbreekt veiligheid, vertrouwen en een onbezorgd leven. Daarnaast heerst er angst over hoe nu verder en voor waar zij mogelijk nog tegenaan gaan lopen in de toekomst. “Wij moeten leven met de gevolgen voor de rest van ons leven”, wordt er voorgelezen namens één van de slachtoffers. Marco Z. toont nauwelijks emotie als slachtoffers aan het woord komen. Maar als alle sprekers geweest zijn, betuigt hij spijt. “Het is verschrikkelijk hoeveel impact dit heeft. Het spijt me zo verschrikkelijk”, zegt hij. Donderdag is de tweede dag van deze rechtszaak. Dan maakt de officier van justitie de strafeis bekend.