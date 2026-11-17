Een 31-jarige man heeft vrijdagavond voor overlast gezorgd in een supermarkt in Son en Breugel, meldt de politie dinsdag. Hij opende een blikje bier, nam een paar slokken en gedroeg zich daarna agressief tegen het winkelpersoneel. Zij schakelden de politie in.

Maak ons je Google-favoriet

Maak ons je Google-favoriet

Toen de man uit Oosterhout de winkel wilde verlaten, ontstond een worsteling in de draaideur. Agenten moesten geweld gebruiken om hem onder controle te krijgen.

De politie wilde hem meenemen naar het bureau. In de politieauto bleek dat de man zijn behoefte in zijn broek had gedaan. "Dankzij de schoonmaakspullen van het supermarkt personeel konden collega’s hun dienst weer fris voortzetten", schrijven de wijkagenten van Son en Breugel op sociale media.

Nadat de politie alles had afgehandeld, mocht de man weer naar huis. Hij had eerder al overlast veroorzaakt in de wijk.

De Oosterhouter kreeg een proces-verbaal voor openbare dronkenschap en een winkelverbod.