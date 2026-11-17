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Stroomstoring in Waalwijk treft minder dan 25 adressen
In Waalwijk zitten sinds kwart over negen vanavond minder dan 25 adressen zonder stroom. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Volgens de netbeheerder wordt de storing naar verwachting rond elf uur opgelost.
De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5145 in Waalwijk. Het is nog onduidelijk wat de storing heeft veroorzaakt. De netbeheerder, verantwoordelijk voor het beheren van kabels en leidingen, is bezig met herstelwerkzaamheden.
De storing begon om kwart over negen vanavond. Naar verwachting is het probleem opgelost rond elf uur.
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