Een automobilist is dinsdagavond op de Backer en Ruebweg in Breda van de weg geraakt en heeft daarbij een lantaarnpaal omver gereden. De auto kwam vervolgens op zijn dak terecht in de groenstrook.

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De automobilist is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij kon zelf zijn weg vervolgen.

De politie sloot een deel van de weg af voor hulpverlening en bergingswerkzaamheden. Een berger zette de zwaar beschadigde auto weer op zijn wielen en voerde hem af.

De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.