De A67 tussen Eersel en Valkenswaard is dicht na een aanrijding met wilde zwijnen. Meerdere auto's raakten beschadigd. Ook liggen er brokstukken van auto's op de weg. Dat melden de ANWB en Rijkswaterstaat.

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Het is niet bekend of er slachtoffers zijn.