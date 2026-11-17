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A67 dicht na aanrijding met wilde zwijnen, meerdere auto's beschadigd
• Aangepast
De A67 tussen Eersel en Valkenswaard is dicht na een aanrijding met wilde zwijnen. Meerdere auto's raakten beschadigd. Ook liggen er brokstukken van auto's op de weg. Dat melden de ANWB en Rijkswaterstaat.
Het is niet bekend of er slachtoffers zijn.
De weg wordt schoongemaakt met een ZOAB-cleaner. Dat is een speciaal reinigingsvoertuig dat onder meer olie, brandstof en andere vervuiling uit het asfalt kan verwijderen.
Automobilisten die richting Eindhoven rijden, kunnen omrijden via Valkenswaard over de N397 en de N69.
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