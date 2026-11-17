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Vijf everzwijnen doodgereden op A67 bij Steensel, auto zwaar beschadigd
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Vijf everzwijnen zijn dinsdagavond doodgereden op de A67 bij Steensel. Dit gebeurde rond kwart over negen. Het ging om een volwassen dier en vier biggen.
De auto waarmee op de dieren werd ingereden, raakte flink beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft deze meegenomen. De chauffeur was ongedeerd.
Vanwege de aanrijding en de afhandeling van het ongeluk werd de A67 enkele uren afgesloten. De dode dieren werden op een aanhanger gelegd en afgevoerd.
Rond kwart over elf 's avonds werd de weg vrijgegeven.
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