In Best komt een legale plek voor graffiti onder de Wilhelminabrug bij het Wilhelminakanaal. Lokale kunstenaars kunnen hier oefenen, samenwerken en kunst maken.

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Best krijgt een officiële graffiti vrijplaats onder de Wilhelminabrug, vlak bij het Wilhelminakanaal. Dit is een initiatief van kunstenaar Finn Zweemer uit Best, die samen met de gemeente op zoek ging naar een geschikte locatie. Zowel beginnende als ervaren kunstenaars kunnen hier legaal graffiti maken.

De onderdoorgang bij de brug wordt nu al regelmatig beschilderd, maar dat gebeurt zonder toestemming. Met de nieuwe vrijplaats wil de gemeente dit in goede banen leiden. Het plan sluit aan bij de wens om meer ruimte te geven aan kunst in de openbare ruimte. Tegelijkertijd moet de plek hierdoor aantrekkelijker en veiliger worden.

Een openluchtmuseum

De vrijplaats, die de naam 'Het Kanaal' krijgt, biedt kunstenaars de kans om nieuwe technieken uit te proberen en hun talent verder te ontwikkelen. Ook kunnen zij elkaar hier ontmoeten en ideeën uitwisselen. De muurschilderingen zullen regelmatig veranderen, waardoor de locatie een dynamisch karakter krijgt. Het wordt een soort openluchtmuseum waar bezoekers telkens iets nieuws kunnen zien.

De vrijplaats ligt dicht bij bekende winkels als Karwei en Decathlon, wat de plek extra toegankelijk maakt. Hiermee hopen de initiatiefnemers een positieve bijdrage te leveren aan de omgeving.