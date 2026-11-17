De verbouwing van Bestwijzer in Best is afgerond. Inwoners kunnen voortaan met al hun vragen op één plek terecht. Het vernieuwde loket biedt informatie, advies en ondersteuning. De officiële opening volgt binnenkort.

Gevonden voor jou

De afgelopen periode is gewerkt aan een vernieuwde inrichting van Bestwijzer. Het belangrijkste doel van de verbouwing was om inwoners één duidelijk loket te bieden. Hierdoor hoeven zij niet meer apart naar het gemeentehuis of naar Bestwijzer.

Bij Bestwijzer kunnen inwoners dicht bij huis terecht met vragen over onderwerpen zoals wonen, zorg, jeugd, welzijn, participatie, inburgering, geld, werk en opvoeden. Het loket is laagdrempelig en biedt integrale toegang tot informatie en ondersteuning.

Meer duidelijkheid voor inwoners

Door de nieuwe opzet is het voor inwoners van Best duidelijker waar ze moeten zijn. Eén vraag is voldoende om samen te bekijken welke hulp of informatie nodig is. De vernieuwde inrichting moet bijdragen aan een betere dienstverlening.

Opening volgt binnenkort

Er komt binnenkort een feestelijke opening van Bestwijzer. Tijdens deze opening wordt aan inwoners getoond wat het vernieuwde loket te bieden heeft. De datum van de opening wordt later bekendgemaakt.