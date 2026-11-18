Bij fatbikedokter Giliano krijgen jonge klanten soms flink op hun kop
Fatbikes zijn razend populair onder jongeren, maar niet iedereen is er even blij mee. Giliano Kempenaar begrijpt de kritiek, maar neemt het op voor de elektrische fietsen. Als 'fatbikedokter' zorgt hij ervoor dat kapotte exemplaren weer veilig de weg op kunnen. En ondertussen houdt hij ook de jonge bestuurders een beetje in het gareel. "Het is allemaal leuk en aardig, maar ik ben wel streng voor ze."
In de werkplaats van Giliano in Breda staan de nodige 'patiënten' te wachten. Fatbikes met kapotte banden en andere mankementen worden er onder handen genomen. "Ik ben echt een dokter onder de fatbikes", grapt hij, terwijl hij een shirt met een rood dokterskruis onder zijn trui tevoorschijn haalt.
Volgens Giliano wachten klanten soms uren of zelfs dagen op zijn hulp. "Dan kan ik het gewoon heel snel fixen en zijn ze superblij."
Verslaggever Thijs liep een dag mee met de fatbikedokter in Breda. Je ziet het in de tiende aflevering van de YouTube-serie Thijs Draait Mee:
Geen fan van fatbikes
Toch zijn niet alle weggebruikers even enthousiast over de fietsen die hij repareert. Ook verslaggever Thijs heeft er zo zijn bedenkingen bij: "Het enige moment dat ik met een fatbike in aanraking kom, is wanneer er eentje mij supersnel inhaalt en afsnijdt. Of wanneer er weer klachten zijn op het nieuws en iedereen boos is op fatbikes."
Giliano snapt dat beeld, maar vindt dat de fietsen zelf niet de schuld moeten krijgen. "Het zijn niet per se die fietsen, maar de gebruikers." Volgens hem zijn fatbikes bovendien niet meer weg te denken uit het straatbeeld. "Ik zie niemand meer normaal fietsen. De jeugd wil natuurlijk iets stoerders. Dit is gewoon de stoere elektrische fiets van deze tijd."
Strenge dokter
De fatbikedokter houdt het niet alleen bij reparaties. Ook de jonge klanten krijgen soms een stevige waarschuwing als ze zich misdragen. "Als ze hier komen, krijgen ze van mij ook gewoon een snoepje. Maar ik ben ook heel streng voor ze."
Soms laat hij jongeren zelfs samen met hun ouders terugkomen. "Iemand die moedwillig zijn fiets sloopt, krijgt van mij een draai om zijn oren. Waar die ouders bij zijn hè, want die doen het niet."
En dat hij er geen doekjes om windt, blijft ook bij de jongeren niet onopgemerkt. "Soms dan moeten ze alleen komen, maar dan zeggen ze: mama, kom maar mee. Want dadelijk wordt-ie weer boos." Volgens Giliano hoort dat er nu eenmaal bij.