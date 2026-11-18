Fatbikes zijn razend populair onder jongeren, maar niet iedereen is er even blij mee. Giliano Kempenaar begrijpt de kritiek, maar neemt het op voor de elektrische fietsen. Als 'fatbikedokter' zorgt hij ervoor dat kapotte exemplaren weer veilig de weg op kunnen. En ondertussen houdt hij ook de jonge bestuurders een beetje in het gareel. "Het is allemaal leuk en aardig, maar ik ben wel streng voor ze."

In de werkplaats van Giliano in Breda staan de nodige 'patiënten' te wachten. Fatbikes met kapotte banden en andere mankementen worden er onder handen genomen. "Ik ben echt een dokter onder de fatbikes", grapt hij, terwijl hij een shirt met een rood dokterskruis onder zijn trui tevoorschijn haalt. Volgens Giliano wachten klanten soms uren of zelfs dagen op zijn hulp. "Dan kan ik het gewoon heel snel fixen en zijn ze superblij." Verslaggever Thijs liep een dag mee met de fatbikedokter in Breda. Je ziet het in de tiende aflevering van de YouTube-serie Thijs Draait Mee:

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