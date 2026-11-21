Isa Kruik uit Bergeijk had haar leven goed op de rails. Toen ze net was afgestudeerd, door Thailand reisde en plannen maakte voor de toekomst kwam haar leven plots op zijn kop te staan. Ze kreeg de diagnose lymfeklierkanker. Ze gebruikt TikTok om haar verhaal te delen aan haar duizenden volgers en lotgenoten te helpen.

Romée Lutterop Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Tijdens Isa's lange reis door Thailand, in april van dit jaar, ontdekte ze een opgezwollen klier. “Ik dacht: ach, het zal niks voorstellen.” Terug in Nederland stuurt haar huisarts haar door naar een ziekenhuis. Terwijl ze wacht op verder onderzoek, krijgt ze hevige rugpijn waar zelfs zware pijnstillers nauwelijks tegen helpen. “Het was echt onmenselijke, helse pijn. Die kan ik niet omschrijven, zo erg.” Vier pijnlijke weken later kan ze eindelijk terecht voor een PET-scan. Een paar dagen later leest ze de uitslag in haar dossier. "Er stond dat er een grote kans was op een lymfoom. Dus googelde ik meteen wat dat was." Het blijkt lymfeklierkanker. “Het zat in mijn maag, lies en nek. Overal. Ik was gewoon een kerstboom op de scan, zeiden ze later in het ziekenhuis.” Het verklaarde ook de rugpijn: de klieren waren zo opgezwollen dat ze op haar nieren drukten.

“Ik dacht: ga ik hier ooit nog uitkomen?”

“Ik zag me al aan de chemo liggen, doodziek. En gelijk had ik de gedachte: waarom ik?” Samen met haar ouders en vriend probeert ze het nieuws te verwerken. “Eigenlijk waren we alleen maar aan het huilen.”

Ze zocht ook steun op TikTok, maar eerlijke verhalen van lotgenoten vond ze daar nauwelijks. Daarom besloot ze zelf die persoon te worden en begon ze haar verhaal op TikTok te delen. Ze liet eerst vooral het positieve zien. “Mensen die net hadden gehoord dat ze ziek waren, lieten me weten me dat mijn filmpjes hen moed gaven."

“Iedereen begrijpt wel hoe ik me voel, maar ze snappen het niet echt.”

Inmiddels laat ze op TikTok ook haar slechte dagen zien. "Ik lig er maar tien procent van de tijd goed bij, dus mensen mogen me ook zien zoals ik er echt bij lig." Zo laat ze ook zien hoe ze haar haar verliest:

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Ze merkt dat lotgenoten belangrijk zijn. “Iedereen begrijpt wel hoe ik me voel, maar ze snappen het niet echt. Mensen die ziek zijn, die snappen pas echt hoe moe ik ben. Dat kun je niet uitleggen.” Haar video's leveren haar ook veel steun op. Nadat ze om afleiding tijdens haar chemokuren vroeg, stroomden pakketjes en kaartjes binnen. “Het heeft mijn tijd echt een stuk leuker gemaakt. Het is een klein feestje, iedere keer.” Hieronder zie je de TikTok:

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"Alles wat op mijn pad is gekomen, heb ik aangekund en daar ben ik trots op."