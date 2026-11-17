in Land van cuijk

In Escharen wordt zondag de nieuwe jeugdprins of prinses van d'n Erpelkuul bekendgemaakt. De onthulling vindt plaats in 't Dorpshuus en begint om twee uur 's middags.

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De jeugdcommissie van carnavalsvereniging de Pieperknallers organiseert zondag een feestelijke bijeenkomst in Escharen. Tijdens dit evenement wordt onthuld wie de nieuwe jeugdheerser van d'n Erpelkuul wordt.

De bijeenkomst begint om twee uur 's middags en vindt plaats in 't Dorpshuus. De jeugdprins of prinses zal een belangrijke rol spelen in de carnavalsactiviteiten van de vereniging.

De Pieperknallers zijn een actieve carnavalsvereniging in Escharen. De jeugdcommissie zet zich elk jaar in om de jeugd te betrekken bij het carnaval en organiseert diverse activiteiten rond deze periode.

Het evenement is toegankelijk voor iedereen die nieuwsgierig is naar de nieuwe jeugdprins of prinses. De onthulling belooft een spannend moment te worden voor de aanwezigen.