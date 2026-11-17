In Escharen wordt zaterdagavond de nieuwe Prins(es) van d’n Erpelkuul bekendgemaakt. Het evenement begint om acht uur in ’t Dorpshuus.

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De carnavalsvereniging in Escharen maakt zich op voor een spannende avond. Zaterdag 21 november wordt de opvolger van de huidige Prins(es) onthuld. Het feest vindt plaats in ’t Dorpshuus en begint om acht uur.

Het is een traditie die jaarlijks veel carnavalsliefhebbers trekt. Wie nog nooit bij de onthulling aanwezig is geweest, krijgt zaterdagavond de kans om dit mee te maken. De naam van de nieuwe Prins(es) blijft tot het laatste moment geheim.

Escharen staat bekend om zijn levendige carnavalscultuur. De onthulling van de nieuwe Prins(es) is een van de hoogtepunten in aanloop naar het carnavalsseizoen.

Het evenement is een belangrijk moment voor de gemeenschap en markeert de start van de voorbereidingen voor carnaval. Iedereen is welkom om het feest bij te wonen.