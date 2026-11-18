Een auto is dinsdagavond gecrasht op een spoorwegovergang aan de Molenstraat in Oss. De bestuurder reed vlak daarvoor een overweglicht omver bij de kruising met de Spoorlaan. Vanwege de crash werd het treinverkeer enige tijd stilgelegd.

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De omvergereden paal met het overweglicht is opgeruimd en in de berm gelegd. Spoormedewerkers kwamen naar Oss om het spoor te beveiligen, zodat het overige verkeer de overgang met een gerust hart kon passeren.

De gecrashte auto is door een berger meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Bij de crash raakte niemand gewond. Het treinverkeer kwam later op de avond weer geleidelijk op gang. Rond kwart voor twaalf reed de eerste trein weer richting Gelderland. Rond halfeen 's nachts reden alle treinen weer volgens dienstregeling.