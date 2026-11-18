Een 67-jarige vrouw wordt sinds halfzes dinsdagmiddag vermist in Lieshout. Ze werd het laatst gezien aan de Vogelenzang en is lopend vertrokken. De politie spreekt van een urgente vermissing.

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De vrouw heeft een lichte huidskleur en is 1,67 meter lang. Ze droeg op het moment van haar vermissing een lange blauwe sweater en een blauwe spijkerbroek. Ze liep op blote voeten.

Rond drie uur 's nachts was de vrouw nog altijd niet terecht, meldden agenten van de politie Gemert-Bakel en Laarbeek. Mensen die in Lieshout wonen en camerabeelden hebben, wordt gevraagd om te kijken of de vermiste vrouw wellicht daarop te zien is.