Een auto is woensdagochtend vroeg in een sloot terechtgekomen naast de Westparallel bij Riethoven. De bestuurster reed van Valkenswaard naar Veldhoven toen het in een flauwe bocht misging.

De auto raakte met de wielen de berm en toen de vrouw probeerde te corrigeren, schoot de auto door de middenberm en kwam deze ondersteboven in de sloot tot stilstand.

De bestuurster is nagekeken in een ambulance maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De auto is door een berger uit de sloot getrokken.