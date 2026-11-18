In Etten-Leur is sinds vanochtend acht uur een stroomstoring aan de gang. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond twaalf uur is opgelost.

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De storing begon om vier minuten voor acht en treft een deel van postcodegebied 4871. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhouden van kabels en leidingen in de regio, werkt momenteel aan het herstel. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk.