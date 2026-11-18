Vanaf zondag 13 december 2026 verandert de busdienstregeling in Oost-Brabant. In Reusel-De Mierden worden buslijnen uitgebreid, met betere verbindingen naar Tilburg.

Gevonden voor jou

Buslijn 143 krijgt een nieuw nummer en wordt lijn 343. Deze lijn gaat vaker rijden en biedt meer opties voor inwoners van Hooge Mierde en Lage Mierde. Op werkdagen rijdt de bus ieder uur vanaf zes uur 's ochtends tot middernacht, en tijdens de spits zelfs ieder half uur. Ook in het weekend rijdt lijn 343 tot middernacht, waardoor reizen in de avonduren en weekenden eenvoudiger wordt.

Naast lijn 343 komt er een nieuwe buslijn speciaal voor scholieren en studenten: lijn 643. Deze directe verbinding rijdt in de ochtend van Reusel en de Mierden naar het scholencomplex in Stappegoor Tilburg. De reistijd is met deze lijn flink korter. Waar reizigers voorheen een uur onderweg waren met een overstap, brengt lijn 643 hen nu in 45 minuten rechtstreeks naar hun bestemming.

Betere verbindingen

De wijzigingen in de dienstregeling zorgen ervoor dat inwoners van Reusel-De Mierden makkelijker met de bus kunnen reizen. Vooral voor scholieren, studenten en mensen die in Tilburg werken of een avondje uit willen, zijn de nieuwe lijnen een verbetering.

De nieuwe dienstregeling gaat in op zondag 13 december 2026.