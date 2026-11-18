Jongerenwerk Surplus organiseert op donderdag 19 november een open dag in Raamsdonksveer. Van drie tot zeven uur ’s middags kunnen bezoekers jongerencentrum 2gether aan Schoolpad 10 bekijken. Tijdens de open dag wordt uitgelegd wat jongerenwerk betekent voor de buurt.

Gevonden voor jou

Jongerenwerk Surplus ondersteunt jongeren bij allerlei vragen en uitdagingen op weg naar volwassenheid. Dat kan gaan over school, werk of geldzaken. Jongerenwerkers luisteren naar hen en geven advies.

Tijdens de open dag kunnen bezoekers kennismaken met de jongerenwerkers. Er is ook gelegenheid om in gesprek te gaan met jongeren uit de wijk. Zo wordt duidelijk hoe jongerenwerk bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Jongerencentrum 2gether

De open dag vindt plaats in jongerencentrum 2gether in Raamsdonksveer. Dit is een plek waar jongeren samenkomen om te ontspannen en activiteiten te doen. Ze kunnen hier gamen, sporten, koken of gewoon een praatje maken.

De open dag duurt van drie tot zeven uur en biedt een kijkje in het werk van Jongerenwerk Surplus.