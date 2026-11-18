In Raamsdonksveer kun je zaterdag 21 november kapotte spullen laten repareren. Het Repair café is geopend van tien tot twee uur in het Henricusgebouw.

Gevonden voor jou

Het Repair café biedt elke derde zaterdag van de maand een plek waar oude en kapotte spullen een tweede leven krijgen. Vrijwilligers staan klaar om fietsen, kleding en meubels te herstellen. Het eerstvolgende Repair café vindt plaats op zaterdag 21 november.

De locatie is het Henricusgebouw aan het Schoolpad 2a in Raamsdonksveer. Bezoekers kunnen hun spullen tussen tien uur 's ochtends en twee uur 's middags laten repareren. De reparaties zijn gratis, maar een kleine donatie wordt gewaardeerd.

Ook voor kinderen

Tussen één en twee uur ’s middags is er een speciaal programma voor kinderen: Repair Café Kids. Hier ontdekken kinderen samen met vrijwilligers hoe techniek werkt en leren ze hoe leuk het kan zijn om iets te repareren.

Tijdens het Repair café is er ook ruimte voor ontmoeting. Bezoekers kunnen een praatje maken met buurtgenoten terwijl ze genieten van een gratis kopje koffie.