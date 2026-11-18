De gemeente Vught heeft besloten de pilot voor individuele mantelzorgondersteuning voort te zetten in 2027. Het programma biedt persoonlijke begeleiding en een onafhankelijk aanspreekpunt voor mantelzorgers.

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De verlenging van de mantelzorgondersteuning is een gevolg van de positieve resultaten van de pilot, die in 2025 is gestart. Sindsdien hebben tientallen mantelzorgers gebruikgemaakt van het programma.

Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zich minder alleen voelen, de zorg beter kunnen combineren met werk en de mantelzorg als minder zwaar ervaren. De gemeente wil met deze maatregel voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

Belang van tijdige hulp

Door tijdige ondersteuning kunnen mantelzorgers de zorg voor hun naaste blijven geven. Het programma richt zich op het bieden van praktische hulp en emotionele begeleiding, waardoor mantelzorgers hun taken beter aankunnen.

De gemeente Vught benadrukt dat het belangrijk is om mantelzorgers niet te laten vastlopen in hun verantwoordelijkheden. De voortzetting van de ondersteuning moet bijdragen aan het welzijn van zowel de mantelzorgers als de mensen die zij verzorgen.