De hulpdiensten zijn woensdagochtend opgeroepen voor een auto die in een sloot is beland aan de Hamelspoelweg in Herpen. Volgens buurtbewoners raakte de taxi dinsdagavond al van de weg.

De bestuurder raakte niet gewond en is na het ongeluk opgevangen door buurtbewoners. Hoe de auto precies in de sloot is beland, is nog onduidelijk. De taxi, een elektrische Ford Capri, is zo goed als nieuw.

Volgens buurtbewoners heeft een bergingsbedrijf dinsdagavond al geprobeerd de wagen uit de sloot te halen. Dat zou niet gelukt zijn. Wanneer de wagen wel wordt geborgen, is nog onduidelijk.