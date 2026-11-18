De gemeente Bernheze heeft toestemming verleend voor het verbouwen van een bedrijfsgebouw aan de Lariestraat in Heeswijk-Dinther.

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Het gaat om een aanpassing van een ligboxenstal, een gebouw dat wordt gebruikt voor het huisvesten van vee. De stukken over deze vergunning zijn digitaal beschikbaar via de gemeente Bernheze. Ook kunnen ze op afspraak in het gemeentehuis in Heesch worden ingezien.