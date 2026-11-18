In Klundert is sinds kwart over negen vanochtend een stroomstoring aan de gang. De oorzaak is nog onbekend en het aantal getroffen adressen is niet vastgesteld. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond één uur ’s middags is opgelost.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 4791 in Klundert, een kern binnen de gemeente Moerdijk. Monteurs van de netbeheerder zijn aan het werk om de storing te verhelpen. Wat de storing heeft veroorzaakt, is op dit moment nog niet duidelijk.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen in de regio, hoopt het probleem naar verwachting rond één uur ’s middags te hebben opgelost. Tot die tijd kan een deel van Klundert zonder stroom zitten.