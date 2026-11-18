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Woning in Almkerk mag verduurzaamd worden
De gemeente Altena heeft toestemming gegeven voor het verduurzamen van een woning aan de Galerij in Almkerk.
Het gaat om een woning aan Galerij 4 in Almkerk. De vergunning is op 12 november 2026 verzonden. Verduurzamen betekent bijvoorbeeld het verbeteren van isolatie of het plaatsen van zonnepanelen om energie te besparen. Met deze vergunning kunnen de werkzaamheden starten.
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