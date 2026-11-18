Op 't Verlaat in Almkerk is éénrichtingsverkeer ingesteld. Dit besluit is genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren bij de nieuwe voorzieningen in het 'Hart van Almkerk', waaronder een basisschool en een bibliotheek.

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Door de smalle rijbaan van 3,50 meter breed en de drukte rond de schoolzone is gekozen voor een verkeersveilige inrichting. Naast éénrichtingsverkeer zijn er ook Kiss and Ride-plekken aangelegd waar automobilisten maximaal vijftien minuten mogen parkeren. Het verkeersbesluit is afgestemd met de politie en wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad.