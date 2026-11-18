Een vrouw op een fiets is woensdagochtend zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto op een kruispunt in Breda. De vrouw kwam onder de auto terecht en moest bevrijd worden door de brandweer.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Liesboslaan en de Ambachtenlaan in Breda. De brandweer tilde de auto het met behulp van blokken op. De vrouw kon vervolgens onder het voertuig vandaan worden gehaald. Ze is zwaargewond met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. Vanwege de ernst van de situatie landde ook een traumahelikopter in de buurt. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing.